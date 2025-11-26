Uno de cada cuatro traslados médicos desde centros de Coupang fue por casos graves o críticos

Un informe reciente reveló que uno de cada cuatro pacientes trasladados por los servicios de emergencia 119 desde centros logísticos de Coupang el año pasado se encontraba en estado grave o crítico.
El estudio, elaborado por el Korea Worker Institute–Union Center, analizó los registros de intervenciones de los servicios médicos de emergencia en 84 centros logísticos de Coupang a nivel nacional. En total, se registraron 258 traslados en 2024, de los cuales el 14,3 % correspondió a casos críticos, como paros cardíacos o pérdida de conciencia, y el 10,1 % a estados graves, incluidos dolor torácico y fracturas.
Por meses, agosto concentró la mayor proporción de llamadas, con el 15,9 % del total, lo que, según el informe, evidencia el impacto del calor extremo en la salud de los trabajadores.
En cuanto a los horarios, el mayor número de traslados se produjo entre el mediodía y las seis de la tarde, con un 29,1 %, seguido del tramo entre las seis de la tarde y la medianoche, que representó el 27,9 %. El hecho de que la proporción de traslados durante la noche sea similar, pese a contar con menos personal, sugiere riesgos elevados asociados al trabajo nocturno.