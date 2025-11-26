Defensa inspecciona la preparación naval

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa, Ahn Gyu Baek, inspeccionó el viernes 26 el estado de preparación operativa de unidades especiales de la Armada, tras la divulgación por parte de Corea sobre el casco de un submarino estratégico de propulsión nuclear de 8.700 toneladas.Durante su visita a la base naval de Jinhae, en Changwon, Ahn destacó que la experiencia y el conocimiento acumulados en operaciones reales, como la recuperación del buque Cheonan y la operación "Amanecer del Golfo de Adén", constituyen un activo de enorme valor, imposible de adquirir únicamente a través de textos o teoría.En este contexto, instó a que el sentido del combate y la experiencia operativa sean plenamente heredados y desarrollados por las nuevas generaciones de efectivos.El ministro también inspeccionó el Comando de Submarinos de la Armada para revisar la postura de preparación militar. Además, visitó la 1º División de la Infantería de Marina y el Comando de Educación y Entrenamiento en Pohang, en la provincia de Gyeongsang del Norte, donde pidió mantener una vigilancia estricta, al subrayar que la zona es un enclave estratégico que alberga numerosas instalaciones clave del Estado.