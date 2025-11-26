Trump asegura haber lanzado ataques contra el Estado Islámico en Nigeria

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra militantes del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria.En una publicación difundida el jueves 25, a través de su red social, Trump señaló que la operación se realizó por orden directa suya y que se trató de una ofensiva de gran intensidad.El mandatario explicó que la acción fue una respuesta a los ataques y asesinatos cometidos por el ISIS en esa región contra cristianos inocentes, en un nivel de crueldad que, según afirmó, no se había visto en siglos.Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Washington se mantiene en permanente estado de preparación y dejó entrever la posibilidad de nuevas operaciones, al advertir que podrían producirse más ataques.