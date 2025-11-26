Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

Bolsa cierra semana al alza

Write: 2025-12-26 15:43:33Update: 2025-12-26 16:41:21

Bolsa cierra semana al alza

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 26 con una subida del 0,51% y terminó la sesión en 4.129,68 puntos. El indicador abrió la jornada al alza, con un avance del 0,53%, y llegó a tocar los 4.143,14 puntos, aunque en la segunda mitad del día recortó parte de las ganancias.

El índice tecnológico KOSDAQ también cerró en positivo, con un incremento del 0,49%, hasta situarse en 919,67 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que cayó 9,5 wones y se cotizó a 1.440,3 wones por dólar al cierre, a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >