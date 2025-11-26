Corea del Norte prueba misiles de crucero de largo alcance

Photo : YONHAP News

Corea del Norte realizó el domingo 28 un nuevo ensayo de armas con misiles de crucero de largo alcance.Al informar sobre la prueba el lunes 29, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte señaló que el líder del país, Kim Jong-un, supervisó personalmente el lanzamiento. Según el reporte, los misiles alcanzaron con precisión sus objetivos tras completar trayectorias preestablecidas sobre el Mar del Oeste, con tiempos de vuelo de 10.199 y 10.203 segundos, respectivamente.El medio explicó que el objetivo del ensayo fue evaluar el nivel de preparación de las unidades militares encargadas de operar misiles de largo alcance, así como comprobar la precisión de estos sistemas de armas. De acuerdo con el informe, Kim Jong-un expresó su satisfacción con los resultados y calificó la prueba como una muestra clara de los avances del país para mejorar la fiabilidad de su sistema de misiles y reforzar la capacidad combativa de sus fuerzas armadas.Desde Seúl, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur confirmó el ensayo y detalló que alrededor de las ocho de la mañana del domingo detectó el lanzamiento de varios misiles desde Sunan, en las inmediaciones de Pyongyang. Asimismo, adelantó que Corea del Norte podría llevar a cabo pruebas adicionales en Nochevieja o el día de Año Nuevo.