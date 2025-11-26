Corea del Sur finaliza su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : YONHAP News

Los dos años de mandato de Corea del Sur como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluirán el próximo 31 de diciembre. Esta fue la tercera ocasión en que el país integró este órgano, uno de los más importantes del sistema de la ONU, tras haber ocupado un asiento en los periodos 1996-1997 y 2013-2014.Durante estos dos años de participación, se evalúa que Corea del Sur logró ampliar su presencia diplomática y reforzar su influencia internacional. En ese lapso, el país participó en la aprobación de un total de 78 resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo, asumió la presidencia de los comités de sanciones sobre Yemen y Sudán, así como de un grupo de trabajo vinculado a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.Cabe recordar que los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho a presentar proyectos de resolución y cuentan con derecho a voto, al igual que los miembros permanentes.