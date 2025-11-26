El fundador de Coupang se disculpa pero no asistirá a la audiencia parlamentaria

Photo : KBS News

Kim Beom Seok, fundador de Coupang, la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea del Sur, ofreció disculpas públicas por la reciente filtración masiva de datos personales que afectó a más de 30 millones de cuentas de usuarios. La disculpa se produjo 29 días después de que se descubriera el incidente.En su calidad de director ejecutivo de Coupang Inc., la empresa matriz con sede en Estados Unidos, Kim declaró el domingo 28 que lamenta profundamente haber causado preocupación tanto a los usuarios de Coupang como a la ciudadanía surcoreana. Reconoció además que la falta de información clara desde el inicio sobre la filtración generó mayor inseguridad y decepción, por lo que pidió disculpas en nombre de todos los empleados de la compañía.Kim admitió que su reacción fue tardía, pero aseguró que la empresa está haciendo todo lo posible para resolver la situación y prevenir daños adicionales a los usuarios afectados.No obstante, pese a estas disculpas, Kim Beom Seok mantiene su decisión de no comparecer ante las audiencias que la Asamblea Nacional de Corea del Sur celebrará los días 30 y 31 de diciembre para abordar el caso Coupang. La misma postura han adoptado su hermano, Kim Yoo Seok, y el exdirector ejecutivo de Coupang Korea, quienes alegaron residir en el extranjero y tener compromisos previamente programados en esas fechas.