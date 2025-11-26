El presidente regresa a Cheongwadae

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung volverá a ocupar Cheongwadae a partir del lunes 29. El complejo alberga tanto las oficinas de trabajo del jefe de Estado y de su equipo más cercano como las dependencias residenciales oficiales.Conocida también como la Casa Azul por el color de su tejado, Cheongwadae ha sido utilizada por los presidentes de Corea del Sur y sus familias desde 1948, con la excepción del periodo de tres años y siete meses posterior al traslado de la Oficina Presidencial a Yongsan, realizado en mayo de 2022 durante la administración de Yoon Suk-yeol.El regreso oficial de la Presidencia a Cheongwadae quedó confirmado con el izamiento de la Bonghwanggi a la medianoche del lunes. La Bonghwanggi es la bandera insignia de la Oficina Presidencial de la República de Corea y presenta una pareja de aves fénix de la mitología coreana junto a la flor nacional, en color dorado sobre fondo azul. Esta bandera se iza en el lugar donde se encuentra el despacho principal del presidente.