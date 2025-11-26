El presidente regresa a Cheongwadae

El presidente Lee Jae Myung volverá a ocupar Cheongwadae a partir del lunes 29. El complejo alberga tanto las oficinas de trabajo del jefe de Estado y de su equipo más cercano como las dependencias residenciales oficiales.
Conocida también como la Casa Azul por el color de su tejado, Cheongwadae ha sido utilizada por los presidentes de Corea del Sur y sus familias desde 1948, con la excepción del periodo de tres años y siete meses posterior al traslado de la Oficina Presidencial a Yongsan, realizado en mayo de 2022 durante la administración de Yoon Suk-yeol.
El regreso oficial de la Presidencia a Cheongwadae quedó confirmado con el izamiento de la Bonghwanggi a la medianoche del lunes. La Bonghwanggi es la bandera insignia de la Oficina Presidencial de la República de Corea y presenta una pareja de aves fénix de la mitología coreana junto a la flor nacional, en color dorado sobre fondo azul. Esta bandera se iza en el lugar donde se encuentra el despacho principal del presidente.