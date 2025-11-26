Kim Jong Un realizó la mayor cantidad de actividades públicas en nueve años

Photo : YONHAP News

El año 2025 fue el periodo en el que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tuvo mayor presencia pública desde 2016, según un análisis del Instituto Coreano de Reunificación Nacional, conocido como KINU por sus siglas en inglés.De acuerdo con el informe, Kim Jong Un participó a lo largo del año en un total de 131 actividades públicas. Esta cifra iguala el nivel registrado en 2016 y supera las 127 actividades contabilizadas en 2024. En contraste, el año con menor actividad pública fue 2020, debido al impacto de la pandemia de covid-19.El incremento en la agenda pública del dirigente norcoreano se atribuye, en gran medida, a la política de desarrollo regional impulsada por el régimen para reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales. En este marco, Kim Jong-un asistió personalmente a actos de inicio y finalización de obras para la construcción de fábricas, hospitales y otras infraestructuras clave en regiones alejadas de la capital, Pyongyang, lo que contribuyó a una agenda particularmente intensa durante el año.Además, el líder norcoreano supervisó 21 actividades de carácter militar, entre ellas ensayos de misiles y ceremonias de botadura de buques. También mantuvo contactos directos con dirigentes de otros países, tanto de forma presencial como telefónica. El episodio que mayor atención internacional generó fue su aparición junto a los presidentes de China y Rusia en septiembre, durante el desfile militar celebrado en Beijing con motivo del 80º aniversario de la victoria china sobre Japón.