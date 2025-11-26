Lee Jae Myung promete una investigación exhaustiva del accidente aéreo de Muan

Photo : YONHAP News

Con motivo del primer aniversario del accidente aéreo ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto de Muan, el presidente Lee Jae Myung ofreció disculpas en nombre del Estado.El mensaje fue transmitido a través de un video enviado a la ceremonia conmemorativa celebrada el lunes 29 en el lugar del siniestro, en el extremo suroeste del país. En él, el mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y pidió disculpas en su calidad de jefe de Estado, al subrayar que una de las principales responsabilidades del Gobierno es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.Lee afirmó que el verdadero consuelo para los afectados solo llegará mediante una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las causas del accidente. En este sentido, se comprometió a garantizar la independencia y la profesionalidad del comité encargado de las pesquisas.Asimismo, adelantó que el Gobierno brindará un apoyo integral a los familiares de las víctimas para ayudarles a superar el trauma y retomar sus vidas. Entre las medidas previstas mencionó asistencia psicológica y médica, así como ayudas legales y económicas.