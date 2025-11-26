Coupang anuncia plan de compensación por filtración de datos

Coupang anunció el lunes 29 un plan de compensación para los clientes afectados por la reciente filtración masiva de datos personales, que comprometió información correspondiente a más de 33 millones de cuentas de usuarios.
Según informó la empresa, se distribuirán cerca de 1,7 billones de wones en cupones entre los usuarios que, a finales de noviembre, fueron notificados de que sus datos personales habían sido expuestos o transferidos a terceros sin su autorización. Cada afectado recibirá cuatro cupones canjeables como dinero en efectivo en las plataformas operadas por Coupang: dos por valor de 5.000 wones y otros dos de 20.000 wones. La compensación también se aplicará a quienes cancelaron sus cuentas tras conocerse la filtración.
En un comunicado, Harold Rogers, director interino de Coupang Korea, señaló que la compañía es plenamente consciente de la gravedad de lo ocurrido y subrayó que este plan de compensación refleja una profunda reflexión interna sobre cómo asumir su responsabilidad y reforzar el compromiso de mantener seguros y satisfechos a todos sus clientes.