Coupang anuncia plan de compensación por filtración de datos

Photo : YONHAP News

Coupang anunció el lunes 29 un plan de compensación para los clientes afectados por la reciente filtración masiva de datos personales, que comprometió información correspondiente a más de 33 millones de cuentas de usuarios.Según informó la empresa, se distribuirán cerca de 1,7 billones de wones en cupones entre los usuarios que, a finales de noviembre, fueron notificados de que sus datos personales habían sido expuestos o transferidos a terceros sin su autorización. Cada afectado recibirá cuatro cupones canjeables como dinero en efectivo en las plataformas operadas por Coupang: dos por valor de 5.000 wones y otros dos de 20.000 wones. La compensación también se aplicará a quienes cancelaron sus cuentas tras conocerse la filtración.En un comunicado, Harold Rogers, director interino de Coupang Korea, señaló que la compañía es plenamente consciente de la gravedad de lo ocurrido y subrayó que este plan de compensación refleja una profunda reflexión interna sobre cómo asumir su responsabilidad y reforzar el compromiso de mantener seguros y satisfechos a todos sus clientes.