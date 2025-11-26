Photo : YONHAP News

La candidata a ministra de Planificación y Presupuestos, Lee Hye Hoon, afirmó que la situación económica actual del país puede describirse como una “tormenta perfecta”, en la que confluyen múltiples problemas y desafíos que amenazan con erosionar el potencial de crecimiento de Corea del Sur.Esta evaluación se desprende de las declaraciones realizadas el lunes 29, un día después de su nominación. Lee señaló que es plenamente consciente de la importancia de su cargo en un contexto marcado por la convergencia de diversos factores adversos que configuran crisis estructurales de gran complejidad.A corto plazo, indicó que la economía surcoreana enfrenta una “tormenta perfecta” provocada por la inflación y la depreciación del won, que ejercen una doble presión sobre la población. A medio plazo, advirtió que se observan “más rinocerontes grises que cisnes negros”, en referencia a riesgos evidentes y previsibles que podrían agravarse si no se les presta la debida atención. Entre ellos mencionó los desafíos vinculados al cambio climático, la evolución demográfica, los avances tecnológicos, la polarización social y económica, así como la despoblación de las regiones locales.Lee subrayó que, en este contexto, cobra especial relevancia la creación de una nueva cartera orientada a una planificación más eficiente y adecuada de los presupuestos nacionales, considerada esencial para diseñar un mejor futuro para el país.Cabe recordar que el domingo 28 el presidente Lee Jae Myung designó a Lee Hye Hoon como candidata a dirigir el nuevo Ministerio de Planificación y Presupuestos, que comenzará a operar el próximo 2 de enero.