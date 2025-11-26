Finaliza la investigación del fiscal especial sobre los escándalos en torno a Kim Keon Hee

Photo : YONHAP News

Concluyó el periodo operativo de 180 días del equipo del fiscal especial Min Joong Ki, encargado de investigar las acusaciones de corrupción y los escándalos que rodean a Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol.Los resultados fueron anunciados el lunes 29 mediante un informe final que detalla un total de 31 casos investigados y 86 personas implicadas, entre ellas 20 detenidos y 66 imputados. En la lista figuran, además de la ex primera dama, otras personalidades públicas como el legislador Kweon Seon Dong, del Partido del Poder del Pueblo, y la líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak Ja.Entre los principales casos investigados se incluyen la presunta manipulación del precio de las acciones de la concesionaria de automóviles importados Deutsch Motors, los sobornos vinculados a la Iglesia de la Unificación y un supuesto tráfico de influencias relacionado con el empresario Myung Tae Kyun. Según el equipo investigador, en todos estos casos Kim Keon Hee habría incurrido en cohecho al recibir sobornos en forma de regalos, como obras de arte y artículos de lujo, valorados en cerca de 370 millones de wones.El fiscal especial Min Joong Ki afirmó que la ex primera dama utilizó su influencia como cónyuge del entonces presidente para conceder favores, principalmente a personas interesadas en obtener cargos en el Gobierno o escaños en la Asamblea Nacional, a cambio de beneficios materiales. Añadió que estas acciones constituyen un grave abuso de poder que dañó seriamente el sistema público del país.