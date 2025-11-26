La clase política cuestiona la idoneidad de la nominada a ministra de Presupuestos

Photo : YONHAP News

La clase política ha cuestionado seriamente la idoneidad de la exlegisladora Lee Hye Hoon como candidata a ministra de Planificación y Presupuestos.El primer partido en criticar su designación fue la principal fuerza opositora, el Partido del Poder del Pueblo, que acusó a Lee de abandonar sus convicciones políticas y de “vender su alma” por un cargo ministerial. La formación decidió expulsarla de sus filas inmediatamente después de hacerse pública su nominación, al considerar que no podía seguir participando en la gestión del partido mientras se incorporaba al Gobierno del presidente Lee Jae Myung, especialmente cuando faltan apenas seis meses para las elecciones regionales. Estas críticas se deben a que Lee Hye Hoon ejerció como diputada nacional durante tres legislaturas en representación del bloque conservador, tradicionalmente opuesto al actual mandatario y a su partido, el Partido Democrático.Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la decisión del jefe de Estado de proponerla como candidata a ministra de Presupuestos, al considerarla una muestra de pragmatismo político y de su voluntad de promover la armonía entre conservadores y progresistas. No obstante, también surgieron voces críticas dentro del propio Partido Democrático, especialmente a raíz de los comentarios realizados por Lee en relación con el fallido intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.