Cheongwadae recobra sus funciones como despacho presidencial

El presidente Lee Jae Myung inició sus labores del lunes 29 en Cheongwadae, que después de tres años y siete meses volvió a funcionar como sede de la Oficina Presidencial.
Conocido también como la Casa Azul por el color de su tejado, el complejo alberga tanto las oficinas de trabajo del jefe de Estado y de su equipo más cercano como las dependencias residenciales oficiales. Cheongwadae ha sido utilizada por los presidentes de Corea del Sur y sus familias desde 1948, con la excepción de los 1.330 días en que la Presidencia operó desde una sede habilitada en Yongsan, entre mayo de 2022 y diciembre de 2025.
El regreso oficial de la Oficina Presidencial a Cheongwadae quedó confirmado con el izamiento de la Bonghwanggi a primeras horas del lunes. La Bonghwanggi es la bandera insignia de la Presidencia de la República de Corea y muestra una pareja de aves fénix de la mitología coreana junto a la flor nacional, en color dorado sobre fondo azul. Esta insignia se iza en el lugar donde se encuentra el despacho principal del presidente.