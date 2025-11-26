Cheongwadae recobra sus funciones como despacho presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung inició sus labores del lunes 29 en Cheongwadae, que después de tres años y siete meses volvió a funcionar como sede de la Oficina Presidencial.Conocido también como la Casa Azul por el color de su tejado, el complejo alberga tanto las oficinas de trabajo del jefe de Estado y de su equipo más cercano como las dependencias residenciales oficiales. Cheongwadae ha sido utilizada por los presidentes de Corea del Sur y sus familias desde 1948, con la excepción de los 1.330 días en que la Presidencia operó desde una sede habilitada en Yongsan, entre mayo de 2022 y diciembre de 2025.El regreso oficial de la Oficina Presidencial a Cheongwadae quedó confirmado con el izamiento de la Bonghwanggi a primeras horas del lunes. La Bonghwanggi es la bandera insignia de la Presidencia de la República de Corea y muestra una pareja de aves fénix de la mitología coreana junto a la flor nacional, en color dorado sobre fondo azul. Esta insignia se iza en el lugar donde se encuentra el despacho principal del presidente.