La Policía duda de las pruebas presentadas por Coupang sobre filtración de datos

Photo : YONHAP News

La Policía calificó como inusual y sin precedentes que una empresa investigada presente por su cuenta pruebas y resultados obtenidos a partir de indagaciones propias mientras continúan las pesquisas oficiales, en referencia al caso Coupang.La semana pasada, Coupang informó que había llevado a cabo una investigación interna sobre la filtración masiva de datos personales ocurrida en sus sistemas. Según la empresa, este proceso incluyó la obtención de declaraciones del ex empleado de nacionalidad china señalado como presunto responsable del robo de información, así como la recuperación de su ordenador portátil de un río, que posteriormente fue sometido a un análisis forense. Coupang aseguró además que dicha investigación interna se realizó siguiendo instrucciones del Gobierno.No obstante, la Policía desmintió esa versión y aclaró que no existió ningún tipo de coordinación previa entre las autoridades gubernamentales y la empresa. En ese contexto, dejó entrever que las pruebas presentadas por Coupang podrían haber sido manipuladas o incompletas, al haber sido obtenidas mediante una investigación propia sin la supervisión de los organismos encargados del cumplimiento de la ley.Las autoridades señalaron que las investigaciones sobre la filtración de datos continúan en curso y advirtieron que la actuación de Coupang resulta altamente inusual. Añadieron que, de detectarse irregularidades o actos ilícitos, como la manipulación o eliminación deliberada de pruebas, la empresa podría enfrentar cargos por obstrucción del ejercicio de la función pública.