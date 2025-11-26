Corea del Sur y EEUU completaron los ejercicios pendientes de la maniobra UFS

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer el lunes 29 que Corea del Sur y Estados Unidos completaron gran parte de los ejercicios de entrenamiento de campo que iban a realizar en agosto durante las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Shield, pero que postergaron debido a la fuerte ola de calor.Las autoridades militares especificaron que finalizaron 22 de los cuarenta ejercicios que quedaban pendientes, incluidos entrenamientos de refuerzo táctico, simulacros de rescate humano y ensayos con artillería en entornos de combate hipotéticos.Estas maniobras habían sido pospuestas debido a condiciones climáticas extremas, sin embargo en su momento hubo varios análisis que atribuían el aplazamiento a la prudencia de Seúl y de Washington, de no provocar a Corea del Norte.