La temperatura descenderá de nuevo el martes

Photo : KBS News

El martes 30 la temperatura volverá a caer y marcará mínimas de hasta -3°C en Seúl y -8°C en zonas más al norte, como Paju y Daegwalleong. A nivel nacional, el termómetro oscilará entre -8°C a 3°C por la mañana y de 0°C a 9°C por la tarde. Así alcanzará niveles ligeramente más elevados que los habituales en esta época, aunque respecto al lunes registrará descenso de entre cinco y diez unidades.La calidad del aire será regular o buena, salvo en Gangwon, Chungcheong, Jeju y el área suroriental, donde el esmog aumentará hasta niveles perjudiciales durante las horas matutinas debido a partículas contaminantes procedentes del exterior.