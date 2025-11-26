Menú principal Ver contenido

La temperatura descenderá de nuevo el martes

Write: 2025-12-29 14:32:57Update: 2025-12-29 15:31:00

La temperatura descenderá de nuevo el martes

Photo : KBS News

El martes 30 la temperatura volverá a caer y marcará mínimas de hasta -3°C en Seúl y -8°C en zonas más al norte, como Paju y Daegwalleong. A nivel nacional, el termómetro oscilará entre -8°C a 3°C por la mañana y de 0°C a 9°C por la tarde. Así alcanzará niveles ligeramente más elevados que los habituales en esta época, aunque respecto al lunes registrará descenso de entre cinco y diez unidades. 

La calidad del aire será regular o buena, salvo en Gangwon, Chungcheong, Jeju y el área suroriental, donde el esmog aumentará hasta niveles perjudiciales durante las horas matutinas debido a partículas contaminantes procedentes del exterior.
