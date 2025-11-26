Menú principal Ver contenido

Economía

Korail estrena un pase multimodal para extranjeros

Write: 2025-12-29 14:42:38Update: 2025-12-29 16:25:52

Korail estrena un pase multimodal para extranjeros

Photo : YONHAP News

Korail, la empresa ferroviaria pública de Corea, lanzó un nuevo pase multimodal para extranjeros. 

Denominado como KorailPass Plus, este boleto permite a todo viajero no coreano acceder libremente no solo a las líneas de la red ferroviaria nacional, sino a otros medios de transporte urbano, como el metro y el autobús. 

Para usar este pase, primero hay que comprar el KorailPass convencional en una estación de tren o en la página web de la compañía (www.koreail.com) y solicitar adicionalmente el servicio de transporte urbano con un pago adicional de 8.000 wones. El usuario podrá, luego, recibir la tarjeta multimodal en el Aeropuerto Internacional de Incheon o en las principales estaciones donde para el tren de alta velocidad KTX en Seúl, Busan, Dongdaegu o Daejeon. 
