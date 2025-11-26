Las exportaciones baten récord al superar los 700.000 millones de dólares anuales

Photo : YONHAP News

Corea del Sur estableció un nuevo récord de exportaciones al superar el lunes 29 los 700.000 millones de dólares anuales, siete años después de cruzar el umbral de 600.000 millones de dólares en 2018. De esta manera, el país se convirtió en el sexto del mundo en lograr tal volumen de exportaciones en un único ejercicio, tras Estados Unidos, Alemania, China, Japón y Países Bajos.Las primeras exportaciones de Corea datan del año 1948. Entonces apenas rondaban los 19 millones de dólares, lo que implica que los envíos de bienes del país a mercados extranjeros se multiplicaron por más de 36.000 durante los últimos 77 años, a una tasa de aumento promedio del 14,6% anual.Además, el crecimiento registrado en 2025 es especialmente destacable porque se logró en contra de todo pronóstico planteado a comienzos del año, que vaticinaba que el comercio exterior se vería afectado por la guerra arancelaria de Estados Unidos y la expansión de las tendencias proteccionistas a nivel mundial. Las previsiones parecían acertar en el primer semestre, sin embargo desde junio las exportaciones empezaron a repuntar gracias al buen desempeño, no solo de los sectores que más contribuyen al comercio internacional del país, como los de semiconductores, automóviles y bioingeniería, sino también de los emergentes, como la industria de alimentos y de cosméticos.