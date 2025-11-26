El KOSPI recupera la barrera de los 4.220 puntos en la recta final del año

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, repuntó con fuerza el lunes 29, en la víspera del último día de negociación del año, al avanzar un 2,20 % respecto a la sesión anterior y cerrar en 4.220,56 puntos.
Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también cerró en terreno positivo, al subir un 1,40 % y situarse en 932,59 puntos.
En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense. La moneda local se cotizó al cierre a 1.429,8 wones por dólar, lo que supuso una caída de 10,5 wones respecto a la jornada anterior.