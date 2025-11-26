Olas de calor se duplicaron y noches tropicales se cuadruplicaron en 113 años

Photo : YONHAP News

Las olas de calor se duplicaron y las noches tropicales, es decir aquellas con temperaturas superiores a los 25°C aún después de la puesta del sol, se han multiplicado por cuatro en Corea en los últimos 113 años.La Administración de Meteorología presentó un estudio que analiza los cambios climáticos en Corea desde 1912 hasta 2024. Según el informe, en la década de 1910, el número promedio de días con olas de calor y noches tropicales era de 7,7 y 6,7 al año, respectivamente. Sin embargo, en los años 2020, estas cifras aumentaron considerablemente, alcanzando 16,9 y 28.Particularmente, el interior de la provincia de Gyeongsang del Norte es la zona donde se detectaron más olas de calor en el último siglo, con un incremento notable en los años 70. A partir de 2010, este aumento comenzó a observarse en igual medida en todo el territorio nacional. En cuanto a las noches tropicales, comenzaron a registrarse en Corea entre las décadas de 1970 y 1980, principalmente en la región sur —en la costa sur y en la isla de Jeju— para, hacia la década de 2010, expandirse hacia el oeste del país.Con el aumento de las olas de calor y las noches tropicales, también ha subido la temperatura anual promedio del país: de 12°C a 13,9°C entre 1910 y 2010, y hasta 14,8°C en la década de 2020. Los años más calurosos de la historia son 2024, con una temperatura media de 15,4°C, seguido de 2023 con 14,8°C y 2021 con 14,5°C.