Hanwha Aerospace firma contrato para exportar lanzacohetes múltiple a Polonia

Photo : YONHAP News

Hanwha Aerospace firmará inminentemente un contrato para la tercera exportación del lanzacohetes múltiple Chunmoo a Polonia, por valor de 5,6 billones de wones. Las partes contratantes son la Agencia de Armamento polaco y el consorcio que Hanwha formó en octubre con la empresa de defensa local WB Electronics, Hanwha-WB Advanced System (WHB).El contrato se enmarca dentro del acuerdo básico que la compañía surcoreana estableció con el Gobierno de Polonia en 2022 para la venta de Chunmoo y una serie de misiles guiados, bajo el cual se firmó un primer contrato de 5,3 billones en ese mismo año y otro en 2024 de 2,2 billones de wones. El tercer contrato es especialmente destacable porque llega en un momento en que son patentes los movimientos para formar un bloque de defensa en Europa, con el instrumento SAFE de la Unión Europea que consiste en un programa de financiación para la industria de defensa de la zona euro.Sobre el contrato, el ministro de Defensa polaco, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, mencionó en las redes sociales que se trata de una "muy buena noticia" para la seguridad nacional y el sector de armas de Polonia.