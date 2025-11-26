Presidencia celebra tercer contrato de exportación de Chunmoo a Polonia

Photo : KDIA / Yonhap

El jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik, ha declarado que es una gran alegría para él poder informar de otro logro de la industria armamentística nacional, tras asistir a la firma del contrato para exportar el lanzacohetes múltiple Chunmoo a Polonia.El alto cargo de la Presidencia dio a conocer, el martes 30 por las redes sociales, que un nuevo contrato de exportación de armas se firmó en el Museo del Ejército Polaco en Varsovia, el tercero de su índole que Corea establece solo durante este mes después de los cerrados con Estonia y Perú. Declaró que, a partir de este hito, el Gobierno se esforzará aún más para un mayor éxito de la industria de defensa.Chunmoo es un lanzacohetes múltiple, el cual va montado sobre un vehículo con cabina blindada. Es capaz de disparar hasta 12 misiles de forma consecutiva en un minuto.