Política Finaliza segundo año de política norcoreana de desarrollo regional

Finalizó el segundo año de ejecución de la iniciativa Desarrollo Regional 20x10, que el régimen de Pyongyang impulsa para reducir la brecha entre las zonas urbanas y las rurales.



Al respecto, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó, el martes 30, que 2025 concluyó con importantes proyectos que marcan un paso relevante hacia los objetivos fijados para un mayor progreso, como la construcción del Hospital de Yongkang y varias fábricas en esa zona que se completaron hace unos días.



El medio detalló que la correspondiente ceremonia de fin de obras se ofició el lunes 29 y que el acto contó con la asistencia del líder supremo del país, Kim Jong Un. En él, el dirigente norcoreano destacó la política del régimen para el desarrollo regional y comentó que 2025 quedará en la historia como un año que probó la necesidad de iniciativas como esa con frutos palpables. Asimismo, adelantó que en 2026 vendrán más proyectos para construir plantas de industria ligera, hospitales y centros de servicios de bienestar social en 20 ciudades con la meta de mejorar la calidad de vida de la población.