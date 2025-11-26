Mejora percepción económica de empresas surcoreanas

Photo : KBS News

La percepción económica de las empresas surcoreanas ha mejorado, aunque sus previsiones para el nuevo año no son del todo optimistas.Según la encuesta BSI del Banco de Corea sobre cómo mira el sector corporativo la situación actual, el índice de percepción económica de las empresas marcó en diciembre 93,7 puntos, nivel que supone un aumento de 1,6 unidades respecto al mes anterior. Si bien ascendió, permanece por debajo de los 100 puntos, lo que significa que hay más empresas que son pesimistas sobre la coyuntura económica.Por otra parte, las opiniones de cara a 2026 son más dispares, con un marcado contraste entre el índice de expectativas para enero del sector manufacturero, que entre noviembre y diciembre aumentó 1,9 puntos, y el del sector no manufacturero, que en cambio perdió 4,1 unidades.Los mayores retos que dificultan la actividad empresarial y afectan a la rentabilidad, según los encuestados, son la contracción del consumo, la imprevisibilidad de la situación económica nacional e internacional, las fluctuaciones del tipo de cambio, el desequilibrio entre oferta y demanda de empleo, y la subida de los costes de personal.