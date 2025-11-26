Seúl confirma muerte de 528 personas en hundimiento del Ukishima Maru

Photo : YONHAP News

El Ministerio del Interior de Corea del Sur organizó el lunes 29 la tercera sesión explicativa sobre las investigaciones del accidente del barco japonés Ukishima Maru en 1945, un suceso trágico que aún a día de hoy es motivo de gran controversia y dudas debido a las causas poco claras de la explosión que causó el hundimiento del buque.En el Ukishima Maru, un transportador de la Armada de Japón, iban a bordo coreanos que por varias razones residían en el archipiélago nipón, incluidas personas movilizadas y forzadas para trabajar en centros industriales nipones, con deseos de regresar a su país de origen tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la gran mayoría murió por la explosión y el posterior hundimiento, mientras viajaban de Kioto rumbo al puerto coreano de Busan.Durante la sesión explicativa, las autoridades responsables confirmaron que viajaban en la embarcación un total de 3.542 personas y que de estas 528 perdieron la vida. Estos datos difieren de los publicados inicialmente en 1945, poco después de ocurrir el siniestro, cuando el Gobierno japonés dio a conocer que estaban a bordo del buque 3.735 personas y que 524 fallecieron.Para el conteo de tripulantes y pasajeros analizaron los archivos proporcionados por el gabinete de Tokio entre 2024 y 2025. Revisaron uno por uno los cerca de 18.176 nombres anotados en las listas incluidas en esos documentos, así como los datos personales correspondientes, para eliminar los que se repetían y distinguir los que por escribirse iguales habían sido clasificados como de una misma persona. Así, contabilizaron 193 viajeros menos y cuatro muertos más en comparación con los archivos facilitados por Japón.Durante mucho tiempo Tokio había alegado la inexistencia de listas de tripulantes y pasajeros del Ukishima Maru, no obstante en mayo de 2024 se descubrió que sí existían mediante la petición de exposición de documentos históricos presentada por el periodista japonés Yujin Fuse el Gobierno japonés. A partir de ahí, Corea del Sur solicitó el acceso a los mismos y el país vecino los envió divididos en tres partes.