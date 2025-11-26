Kim Jong Un inspecciona fábrica de lanzacohetes múltiples

Photo : KCNA / Yonhap News

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, inspeccionó el martes 30 una fábrica de lanzacohetes múltiples, considerados una de las principales armas de ataque de sus tropas.Desde la planta, el dirigente destacó la potencia de dicho armamento y lo importante que es su producción para la modernización de los sistemas de artillería del Ejército norcoreano, así como para aumentar su nivel de preparación para la defensa nacional. Describió que los lanzacohetes múltiples son capaces de provocar daños de gran magnitud en el enemigo, además de ser usados como arma estratégica. El que Kim se refiera a ellos como equipo posible de ser usado como arma estratégica implica que podrían tener capacidad nuclear.La visita de Kim Jong Un a esta fábrica guarda relación con la estrategia de integración de fuerzas convencionales y nucleares, que el régimen de Pyongyang planeta activar oficialmente en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores a inicios de 2026. Asimismo, es una actividad alineada con las realizadas por el líder norcoreano durante las últimas semanas, en las que inspeccionó la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear y dirigió un ensayo de misiles de crucero de largo alcance.