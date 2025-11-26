KakaoTalk y YouTube son las apps más usadas en Corea

Photo : YONHAP News

La aplicación de mensajería instantánea KakaoTalk fue la app más usada en Corea durante 2025, seguida de YouTube, Google, Naver y el buscador Google Chrome.Según los análisis actualizados sobre acceso a aplicaciones y pagos por móvil, un promedio de 48.230.000 personas usaron KakaoTalk al mes. Sin embargo, la app con la duración de uso más larga es YouTube, con un tiempo mensual promedio de 114.000 millones de minutos, unas 1.900 horas.La lista incluyó también la app de Coupang como la sexta más usada en el país, en mitad de la polémica que persiste debido a la filtración masiva de datos personales ocurrida en los sistemas de esta plataforma de comercio electrónico.