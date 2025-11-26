Primera reunión de gabinete tras regreso de Presidencia a Cheongwadae

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung encabezó el martes 30 la primera reunión de gabinete tras recobrar Cheongwadae sus funciones como despacho presidencial.El jefe de Estado declaró que la democracia y la soberanía ciudadanas fueron restauradas, y que el regreso de la Oficina Presidencial a Cheongwadae es un hito en la historia reciente de superación de serios atentados al orden constitucional. Enfatizó que, a partir de él, el Gobierno avanzará hacia un mejor futuro, fiel a los principios y a su filosofía administrativa.En cuanto a la designación de la candidata a ministra de Planificación y Presupuestos, el presidente argumentó su elección con la necesidad de lograr la unidad nacional por encima de bandos políticos y brechas ideológicas. Afirmó que, al final, el pueblo lo decidirá, al enfatizar que reconocer las diferencias es primordial para generar una sinergia positiva.