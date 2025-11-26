Jefe del grupo parlamentario del Democrático dimite por sospechas de favoritismo

Photo : YONHAP News

El jefe del grupo parlamentario del oficialista Partido Democrático, Kim Byung Kee, dimitió el martes 30 ante diversas sospechas de favoritismo que le involucran tanto a él como a sus familiares.Al anunciar su renuncia, el diputado admitió haber cometido conductas no compatibles con el sentido común y los estándares éticos que los ciudadanos exigen al funcionariado. Aclaró que, al dimitir, no intenta evadir su responsabilidad, sino que se trata de una decisión para permitir un esclarecimiento más transparente de las dudas existentes. Así el periodo de Kim Byung Kee como líder del grupo parlamentario de la formación gobernante finalizó en apenas seis meses tras su nombramiento.Las sospechas que recaen sobre él y su familia incluyen la invitación de cena que supuestamente recibió de un ejecutivo de Coupang, el uso de los gastos de representación de Kim por parte de su esposa y la asistencia laboral de los asesores del legislador a los hijos de este. Además, el diputado es sospechoso de hacer caso omiso del presunto soborno que recibió en 2022 la legisladora Kang Sun Woo, mientras ejercía como consejero del Comité de Recomendaciones Electorales del partido.