Nominada a ministra de Presupuestos se disculpa por declaraciones

Photo : YONHAP News

La candidata a ministra de Planificación y Presupuestos, Lee Hye Hoon, se disculpó el martes 30 por sus intervenciones pasadas, mediante las cuales aprobó la declaración del estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol.La nominada reconoció que es responsable de no haber actuado con valentía ante la Constitución y la democracia, sin poder comprender la magnitud de la crisis a la que se enfrentaba la nación al priorizar la reputación y los intereses del partido al que representaba. Afirmó que lo que pasó la noche del 3 de diciembre de 2024 fue inaceptable, así como un acto anticonstitucional que sacudió las bases de la democracia.Lee alegó haber aceptado su designación como candidata a ministra de Presupuestos, motivada por la idea de que lo que demandaba el pueblo era que ella pagara su deuda y remediara los errores del pasado con una correcta gestión para la administración nacional.Sin embargo y pese a estas aclaraciones, Poder del Pueblo, principal fuerza opositora y partido al que Lee estuvo afiliada hasta hace unos días, exigió su renuncia como nominada ministerial. Después de haber vertido sobre ella duras críticas, acusándola de abandonar sus convicciones políticas y de “vender su alma” por un cargo ministerial, Poder del Pueblo le urgió a dimitir si no tenía la determinación suficiente para defender sus ideales como una representante del bando conservador frente al presidente.