Restaurados todos los sistemas administrativos dañados por incendio del NIRS

Photo : YONHAP News

El Ministerio del Interior dio a conocer que hacia las 9:30 de la mañana del martes 30 se completaron en su totalidad las tareas de normalización de los 709 sistemas de gestión administrativa del Gobierno, dañados por el incendio del centro de datos del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS) en Daejeon.Las autoridades competentes desactivaron así la alerta de crisis que habían emitido tras el incendio, pero no la vigilancia de las redes informáticas del sector público por si surgen problemas adicionales. Asimismo, anticiparon que seguirán haciendo esfuerzos por mejorar la infraestructura de gestión y almacenamiento de datos del Gobierno, así como por garantizar la optimización de sus funciones.El incendio del NIRS ocurrió el 26 de septiembre mientras se llevaban a cabo el traslado y reinstalación de baterías de iones de litio en el quinto piso del centro de datos. Las tareas de extinción fueron especialmente complicadas dadas las peculiaridades de incendios de este tipo, que son difíciles de controlar con métodos convencionales, como los extintores de dióxido de carbono o de halón. El accidente paralizó un total de 709 sistemas de la red electrónica del Gobierno.