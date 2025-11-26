Corea acumuló hasta noviembre más de 17 millones de turistas extranjeros

Photo : YONHAP News

El número de turistas extranjeros aumentó en noviembre un 17,3% respecto al mismo mes de 2024, al totalizar los 1.596.939 viajeros. La cantidad es superior incluso a la registrada en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, en un 9,6%. Así el país acumuló entre enero y noviembre los 17 millones de visitantes procedentes de otros países.Por nacionalidad, los chinos representaron en noviembre el grupo más numeroso con 378.000 turistas, seguidos por los japoneses, los taiwaneses, los estadounidenses y los filipinos, en este orden. Sin embargo, el grupo que más creció en términos cuantitativos fue el de los japoneses, que en comparación con hace un año se amplió un 40,4%.Considerando el ritmo de aumento que mantiene el turismo receptivo, se estima que a fin de año Corea del Sur superará los 18,7 millones de visitantes extranjeros y logrará un nuevo récord.El turismo emisivo también creció el mes pasado tanto a nivel interanual como respecto a 2019, con un total de 26,8 millones de viajeros surcoreanos a destinos en el exterior entre enero y noviembre.