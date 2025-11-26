Frío bajo cero en último día del año

Photo : YONHAP News

El martes 31, último día de 2025, se espera un día gélido con nieve en algunos puntos del país, sobre todo en la costa suroeste.Las predicciones del tiempo vaticinan que la temperatura marcará mínimas de hasta entre -13°C y -1°C por la mañana y máximas de -5°C a 4°C. El frío se atribuirá principalmente a la llegada de corrientes heladas del noroeste.Las áreas donde se prevé que nevará son las costas centro-oeste y suroeste. Aunque las precipitaciones rondarán apenas un centímetro, se recomienda a las personas extremar las precauciones, especialmente al conducir, porque por la baja temperatura es posible que se formen capas de hielo y las superficies de las carreteras se vuelvan resbalosas.