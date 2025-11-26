Televisión: medio más fiable en situaciones de desastre para los coreanos

Photo : KBS News

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea ha destacado que la televisión es el medio en el que más se fían los surcoreanos en situaciones de desastre y que ocho de cada 10 habitantes del país son usuarios de plataformas OTT.Estas conclusiones se desprenden del Estudio sobre la Conducta de Usuarios de Medios de Radiodifusión y Comunicación, publicado por la comisión el martes 30, que recoge las encuestas hechas a domicilio a 8.320 ciudadanos mayores de 13 años de 17 ciudades y provincias.El informe presenta que, mientras que el aumento de las tasas de uso de smartphones permanece estancado, se detecta un repunte en el consumo de la televisión. Frente al 92% de los encuestados que respondieron que usan teléfonos inteligentes más de cinco días a la semana, sin mostrar gran diferencia respecto a hace un año, quienes contestaron que ven televisión con igual frecuencia representaron el 70,9%, superando la tasa del 69,1% registrado en 2024.A la pregunta de cuál es el medio más fiable en situaciones de emergencia o desastre, el 68,7% mencionó los teléfonos inteligentes, lo que supone una merma de 7,8 puntos en comparación con hace un año, y el 29,7% la televisión, nivel que implica un aumento interanual de 8,4 unidades.