Submarino de tecnología nacional regresa después de ejercicio militar en Guam

Photo : 방사청 제공

El Anmu, un submarino de 3.000 toneladas de clase Dosan Ahn Changho construido con tecnología nacional, regresó el martes 30 tras realizar con éxito una maniobra marítima con Estados Unidos en aguas alrededor de la isla de Guam.El ejercicio en cuestión es el Silent Shark, organizado conjuntamente por las fuerzas estadounidenses y surcoreanas, en el que se efectuaron entrenamientos de persecución y ataque de submarinos, así como simulacros de combate abierto y de ofensivas aéreas contra submarinos.La participación del Anmu corroboró el rendimiento y la eficiencia del submarino, que no solo realizó satisfactoriamente las maniobras programadas, sino que además completó de forma estable el viaje de ida y vuelta entre la península coreana y la isla de Guam, el cual abarcó unos 7.000 kilómetros.