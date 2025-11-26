Menú principal Ver contenido

Economía

Bolsa cierra año a la baja

Write: 2025-12-30 15:49:03Update: 2025-12-30 17:27:08

Photo : YONHAP News

La Bolsa de Valores de Corea del Sur cerró el año a la baja con retrocesos en ambos de sus parqués.

El índice general KOSPI perdió el martes 30 un 0,15% respecto al día anterior, hasta finalizar la jornada en 4.214,17 unidades. Igualmente descendió el índice paralelo KOSDAQ, un 0,76%, con lo que culminó la sesión en 925,47 puntos.

En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 9,2 unidades y alcanzó 1.439 wones por dólar al terminar las transacciones.
