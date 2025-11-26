Menú principal Ver contenido

Política

Presidente Lee viajará a China en visita de Estado para reunirse con Xi Jinping

Write: 2025-12-30 16:30:22Update: 2025-12-30 16:34:31

Presidente Lee viajará a China en visita de Estado para reunirse con Xi Jinping

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung viajará a Beijing para mantener conversaciones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping. La Oficina Presidencial anunció el martes 30 que el mandatario coreano realizará una visita de Estado de cuatro días a China: del 4 al 7 de enero.

En este tenor, la portavoz presidencial, Kang Yoo Jung, explicó que Lee permanecerá en la capital china durante tres días, periodo en el que se reunirá con Xi Jinping y participará en otros compromisos diplomáticos.  Posteriormente, Lee visitará Shanghái antes de regresar al país el miércoles 7.

Asimismo, señaló que ambos líderes buscarán formas para restablecer la asociación estratégica de cooperación bilateral durante la visita de Lee.

Las próximas conversaciones entre Lee y Xi marcarán el segundo encuentro entre ambos dirigentes desde la cumbre mantenida en octubre en el marco de la APEC celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.
