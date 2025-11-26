Se acercan los primeros fallos tras las investigaciones de los fiscales especiales

Photo : YONHAP News

Tras el cierre de las investigaciones llevadas a cabo por los tres equipos de fiscales especiales; el del caso del marine fallecido en servicio, el del presunto intento de insurrección y el centrado en la ex primera dama, el proceso judicial entra ahora en su fase final, a la espera de los veredictos de los tribunales.En total, el expresidente Yoon Suk Yeol y su esposa, Kim Keon Hee, afrontan 11 procesos judiciales, y la primera sentencia se conocerá el próximo mes.Yoon está imputado en ocho causas penales. La más avanzada es la relacionada con la obstrucción a una detención, cuyo fallo está previsto para el 16 de enero. En este caso, la fiscalía especial ha solicitado una pena de 10 años de prisión. Además, enfrenta la acusación de cabecilla de una insurrección, un delito que podría acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte.A estas causas se suman otras investigaciones, como la presunta interferencia política en el esclarecimiento de la muerte de un marine, las acusaciones por el envío de drones a Pyongyang y los cargos por la supuesta difusión de información falsa durante la campaña presidencial, entre otros.Por su parte, Kim Keon Hee será juzgada en tres procesos, entre ellos la presunta manipulación de acciones de Deutsche Motors, la recepción gratuita de encuestas de opinión y las sospechas de tráfico de influencias vinculadas a la Iglesia de la Unificación. En estos casos, la fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión, y la sentencia de primera instancia está prevista para el 28 de enero.