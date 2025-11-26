Exportaciones de defensa superan los 14.000 millones de dólares bajo el Gobierno de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik, valoró el reciente acuerdo entre Hanwha Aerospace y Polonia para el suministro del sistema de misiles guiados Chunmoo, valorado en 5,6 billones de wones, y afirmó que el objetivo de situar a Corea entre las cuatro principales potencias mundiales en defensa ha entrado ya en una fase de ejecución concreta.Kang realizó estas declaraciones a su llegada el martes 30 al Aeropuerto Internacional de Incheon, tras una visita de tres días y una noche a Polonia en calidad de enviado especial presidencial para la cooperación económica estratégica.El alto funcionario destacó que este acuerdo se suma al contrato para la exportación de tanques K2, firmado en agosto por unos 6.500 millones de dólares, y subrayó que, desde el inicio del Gobierno de Lee Jae Myung, Corea y Polonia han cerrado acuerdos de cooperación en defensa por más de 10.000 millones de dólares, equivalentes a unos 15 billones de wones.Asimismo, señaló que los contratos de exportación de defensa firmados por Corea en 2025 ascienden a 15.200 millones de dólares, de los cuales más del 90%, unos 14.200 millones de dólares, se concretaron tras la llegada del nuevo Gobierno.Kang añadió que Corea continuará reforzando alianzas estratégicas a largo plazo y consolidando su papel como socio clave en materia de defensa y cooperación económica.