Los precios al consumidor suben un 2,3% interanual en diciembre

Photo : KBS News

Los precios al consumidor aumentaron un 2,3% interanual en diciembre, según datos publicados el miércoles 31 por la Agencia Nacional de Datos. Aunque la inflación se ha mantenido por encima del 2% durante cuatro meses consecutivos desde septiembre, el ritmo de crecimiento se moderó levemente frente a noviembre, cuando se situó en el 2,4%.Por categorías, los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros registraron un incremento del 4,1%, lo que impulsó la inflación general. Los servicios personales, por su parte, subieron un 2,9%. Entre los productos industriales, los derivados del petróleo experimentaron un alza del 6,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.La inflación subyacente, calculada según el método de la OCDE y que excluye los precios de los alimentos y la energía, se situó en el 2,0%, sin variación respecto al mes previo.En el conjunto de 2025, los precios al consumidor crecieron un 2,1% interanual. El índice de precios de los productos de uso cotidiano aumentó un 2,4%, mientras que el de los productos frescos descendió un 0,6%.