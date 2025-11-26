La Asamblea Nacional da luz verde a la reforma de la Ley Básica de IA

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Ciencia y TIC anunció que la reforma de la Ley Básica de Inteligencia Artificial fue aprobada el martes 30 durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional.La enmienda, que entrará en vigor el 22 de enero del próximo año y que será la primera en el mundo en aplicarse de manera integral, establece el marco legal para la reorganización del Comité Nacional de Estrategia de IA, así como para la creación y el funcionamiento de institutos de investigación en inteligencia artificial y el apoyo a startups del sector. Asimismo, sienta las bases para el uso de datos públicos como material de entrenamiento de sistemas de IA.Además, la reforma incluye medidas destinadas a fomentar la demanda de productos y servicios de inteligencia artificial en los organismos públicos y a incorporar las opiniones de colectivos vulnerables, como las personas mayores y las personas con discapacidad, en la formulación de las políticas nacionales de inteligencia artificial.