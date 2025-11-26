Portavoz de Cancillería rusa y Kim Yo Jong intercambian regalos de Año Nuevo

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, informó el martes 30 (hora local) que intercambió regalos de Año Nuevo con Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un y subdirectora del Partido de los Trabajadores.
Zajárova explicó en su canal de Telegram que recibió el obsequio a través del embajador de Corea del Norte en Rusia, Sin Hong Chol, y que, en correspondencia, envió a Kim Yo Jong un retrato suyo.
La portavoz publicó una fotografía del retrato, obra del reconocido artista ruso Nikas Safronov, junto a la imagen de un gran jarrón que, aparentemente, habría sido enviado por Kim Yo Jong.
Zajárova señaló además que no conoce personalmente a Kim Yo Jong, pero afirmó que la imagen de la dirigente norcoreana le transmitió una combinación de suavidad y feminidad, junto con fortaleza y determinación.