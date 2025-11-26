México subirá aranceles a productos de países sin TLC a partir de enero

Photo : YONHAP News

México elevará a partir del Año Nuevo los aranceles a determinados productos procedentes de países con los que no mantiene un tratado de libre comercio (TLC), entre ellos Corea del Sur y China.La Presidencia mexicana informó el martes 30 (hora local) que la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida como LIGIE, entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. La medida afectará a 1.463 productos considerados estratégicos para el desarrollo de la industria nacional, como calzado, textiles, prendas de vestir, acero y automóviles.Los nuevos aranceles oscilarán, en general, entre el 5% y el 35%, aunque en el caso de algunos productos siderúrgicos podrán alcanzar hasta el 50%.En 2024, México registró un déficit comercial de 113.100 millones de dólares en su intercambio con China. No obstante, el Gobierno mexicano subrayó que la medida no está dirigida contra ningún país en particular y explicó que su objetivo es proteger alrededor de 350.000 empleos y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico.