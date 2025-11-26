Gobierno prioriza la superación del intento de insurrección y un nuevo impulso nacional para 2026

Photo : YONHAP News

Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada el miércoles 31, el primer ministro Kim Min Seok afirmó que la superación definitiva del intento de insurrección y la recuperación económica serán las principales prioridades del Gobierno. Señaló que el nuevo año debe marcar el inicio de una etapa de reactivación económica, cohesión social y renovado impulso nacional.Kim destacó que los avances alcanzados hasta ahora, tanto en el ámbito económico como en el retorno estable de Corea al escenario diplomático internacional, han sido posibles gracias al apoyo y la resiliencia de la ciudadanía. En este contexto, recordó su reciente visita a la exposición “Yi Sun Sin, héroe en tiempos de crisis nacional”, en el Museo Nacional de Corea, y expresó su agradecimiento al afirmar que los ciudadanos han sido “los verdaderos Yi Sun Sin” de este proceso.El primer ministro concluyó reiterando que, en el nuevo año, el Ejecutivo trabajará para servir a la población mediante una gestión más transparente y eficiente, con estándares éticos más elevados.