Encuesta de KBS muestra un 59% de aprobación a la gestión de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Con motivo del Año Nuevo, la cadena pública KBS realizó su primera encuesta de evaluación sobre la gestión del presidente Lee Jae Myung.Según el sondeo, el 59% de los encuestados valoró de forma positiva la conducción del Gobierno, frente a un 31% que la evaluó negativamente. En comparación con la encuesta realizada tres meses antes, la aprobación descendió siete puntos porcentuales.En cuanto a la orientación que debería seguir el Ejecutivo, el 70 por ciento consideró que la prioridad debe ser la integración social y la superación de las divisiones. En cambio, un 23 por ciento opinó que el Gobierno debería centrarse en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la ley marcial y en la depuración de responsabilidades.Respecto a la preferencia por partidos políticos, el Partido Democrático lidera con un 42% de apoyo, seguido por Poder del Pueblo, con un 24%. Más atrás se sitúan Nueva Reforma, con un 4%; el Partido de la Reconstrucción de Corea, con un 3%; y el Partido Progresista, con un 2%.De cara a las elecciones locales previstas para junio, el 33 % de los encuestados manifestó su intención de votar por candidatos del Partido Democrático, mientras que el 23% se inclinó por los de Poder del Pueblo, lo que representa una diferencia de diez puntos porcentuales. Mientras tanto, un 38% afirmó no tener aún decidido su voto o no saber a quién apoyará.La encuesta fue encargada a la firma Kstat Research y se realizó entre el 29 y el 31 de diciembre mediante entrevistas telefónicas a 1.022 personas mayores de 18 años. El margen de error es de más o menos 3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.