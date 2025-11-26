Exportaciones alcanzan un máximo histórico impulsadas por los semiconductores

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía informó el jueves 1 que las exportaciones nacionales alcanzaron el año pasado un récord histórico de 709.700 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 3,8%.El crecimiento estuvo liderado por el sector de los semiconductores, impulsado por el auge global de la inteligencia artificial. Las exportaciones de chips crecieron un 22,2% respecto al año anterior y llegaron a 173.400 millones de dólares, marcando también un récord y consolidándose como el principal motor de las ventas externas.En términos mensuales, las exportaciones de diciembre aumentaron un 13,4% interanual, el nivel más alto registrado para ese mes. Con este resultado, los envíos al exterior encadenaron once meses consecutivos de crecimiento.Por su parte, en 2025 las importaciones totalizaron 631.700 millones de dólares, lo que supone una leve caída del 0,02% en comparación con el año anterior.Como resultado, el país registró un superávit comercial de 78 mil millones de dólares en 2025. Además, el saldo comercial mensual se ha mantenido en terreno positivo durante veinte meses consecutivos, desde junio de 2023.