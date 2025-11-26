BTS regresará el 20 de marzo con su primer álbum completo desde 2022

Photo : YONHAP News

La banda masculina BTS confirmó el jueves 1 su regreso oficial a los escenarios y a la industria musical el próximo 20 de marzo. Será su primer lanzamiento discográfico como grupo completo desde junio de 2022, cuando publicaron el álbum recopilatorio Proof, tras una pausa de tres años y nueve meses.La fecha fue anunciada a través de una carta manuscrita enviada con motivo del Año Nuevo a sus seguidores. En el mensaje, los integrantes expresaron su emoción por el regreso y adelantaron que 2026 será el año del reencuentro con su fandom.Tras el lanzamiento del álbum, BTS tiene previsto iniciar una gira mundial a gran escala, con la que retomará plenamente sus actividades en los escenarios internacionales.