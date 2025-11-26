Banco de Corea prevé crecimiento del 1,8% pero con brechas sectoriales

Photo : YONHAP News

El gobernador del Banco de Corea, Lee Chang Yong, señaló el viernes 2 que el crecimiento económico de este año podría situarse en torno al 1,8%, aunque advirtió que la recuperación será desigual entre sectores y difícil de percibir para la ciudadanía.Explicó que, si se excluye el sector tecnológico impulsado por los semiconductores, el crecimiento se limitaría al 1,4%, y subrayó la necesidad de diversificar la base económica para evitar una recuperación concentrada en pocos sectores.En cuanto al tipo de cambio, indicó que el won superó los 1.480 por dólar a finales del año pasado, pero descartó paralelismos con crisis anteriores al destacar la sólida posición externa del país. Añadió que la debilidad del won responde, entre otros factores, a la brecha económica con Estados Unidos y a la infravaloración de la economía coreana en los mercados internacionales.De cara a la política monetaria de este año, señaló que será necesario vigilar de forma constante la evolución de los precios de la vivienda en el área metropolitana desde la perspectiva de la estabilidad financiera. Asimismo, adelantó que el Banco de Corea aplicará una política monetaria cuidadosamente calibrada, basada en un seguimiento detallado de los principales indicadores económicos.